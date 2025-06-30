Найден новый способ определения антибиотиков в молоке

Ученые Томского государственного университета выявили новый способ определения антибиотика сульфагуанидина в молочной сыворотке с помощью эффекта флуоресценции. Они установили флуоресцентные свойства антибиотика для его легкого обнаружения, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки РФ.

Сульфагуанидин — один из наиболее часто используемых противомикробных препаратов для лечения инфекционных заболеваний у животных, в том числе у коров. Часто производители злоупотребляют количество антибиотика, тогда он может появится и в молоке коровы. Однако измерить содержание антибиотика в молоке — непростая задача, поскольку компоненты продукта могут мешать его обнаружению.

Этот антибиотик обладает собственной интенсивной флуоресценцией, поэтому ученые решили попробовать измерить его с помощью спектральных и флуоресцентных методов.

«Традиционные методы обнаружения остатков сульфагуанидина в продуктах питания (например, тест-полоски или биосенсоры), которые доступны в продаже и широко применяются, иногда дают ложноположительные результаты. Для разработки нового способа измерения мы решили обратиться к спектрофотофлуориметрическим методам. Флуориметрические методы обычно обладают высокой чувствительностью, что позволяет обнаруживать и определять очень низкие концентрации вещества, а оптическая спектроскопия является идеальным методом для неразрушающего отбора проб и анализа в реальном времени. Также эти методы не требуют использования дорогостоящих реагентов и оборудования», – рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры оптики и спектроскопии ФФ ТГУ, заведующая ЛФФМ ТГУ Ольга Чайковская.

Анализ проводился на сыворотках из коммерческого молока трех марок — «Домик в деревне», «Простоквашино» и «Ирбитское». В молоко добавлялся сульфагуанидин в известной концентрации, после чего измерялась концентрация вещества в молочной сыворотке. Анализ флуоресценции и поглощения проводился с помощью приборов спектрофлуориметра и спектрофотометра, а также бромкрезолового пурпурного и метиленового синего зондов, которые позволили усилить сигнал и повысить чувствительность метода.

Наиболее эффективным для измерения содержания антибиотика в молочной сыворотке оказался метод флуоресценции с использованием бромкрезолового пурпурного зонда. Этот подход обеспечивает более высокую чувствительность.

В планах разработка портативного устройства на основе спектрофотофлуориметрических методов для быстрого и удобного анализа сульфагуанидина непосредственно на месте производства или переработки молока.

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