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Почему родители не должны знакомить ребенка с алкоголем сами, рассказал нарколог

Нарколог Исаев: родители не должны знакомить ребенка с алкоголем сами

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На отношение к алкоголю влияют разные факторы. Многое зависит от первого контакта с алкоголем. Некоторые родители считают, что лучше всего познакомить ребенка со спиртным в кругу семьи, однако это мнение ошибочно, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Если мы начинаем знакомить ребенка с алкоголем в семье, это может создать впечатление, что алкоголь не запрещен и даже приветствуется. Однако важно, чтобы ребенок понимал, что он может попробовать алкоголь, и никаких наказаний или насилия со стороны родителей не последует. Если ребенок будет бояться наказания, он будет скрывать свои мысли и чувства, что приведет к недоверию. Ребенок должен чувствовать, что его любят, принимают и ему доверяют. Тогда он сможет открыто обсуждать с родителями любые вопросы. И вот, когда ребенок сам придет и скажет: «Мам, я не знаю, что мне делать, вокруг меня все употребляют алкоголь, и мне интересно, как быть, стоит ли пить с ними или нет», — это будет лучше, чем если бы родитель начал этот разговор самостоятельно», – объяснил врач.

Если ребенок не подходит с таким вопросом сам, тогда стоит завести этот разговор, но знакомить ребенка с алкоголем не нужно. Важно не создавать среду, в которой употребление не возбраняется.

«Многое зависит от первого контакта с алкоголем. Если он был неудачным (у подростка болела голова, он отравился или ему просто не понравился вкус), подросток может решить, что больше никогда не будет его употреблять. Но если первая проба будет приятной, более того, — если ее устроят родители, дадут ему хорошее вино, закуску, то это уже прямая дорога к быстрому интенсивному употреблению», – заключил нарколог.

Ранее была названа основная проблема российской фармацевтики.

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