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Ученые открыли новый принцип работы человеческой памяти

NHB: найдены нейроны, отвечающие за распознавание лиц
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Freepik

Американские ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных центров опровергли устоявшиеся представления о том, как наш мозг распознает лица. Команда нашли специализированные нейроны, кодирующие черты чужой внешности. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Традиционно считалось, что миндалевидное тело и гиппокамп — области мозга, отвечающие за эмоции и память — реагируют на идентичность человека, а не на его внешние черты.
Однако последнее исследование показало обратное.

«Мы обнаружили новый класс нейронов, которые кодируют группы лиц на основе общих визуальных признаков, а не знакомства», — пояснили авторы работы.

Ученые провели четыре эксперимента с участием 19 пациентов с эпилепсией, которым уже были имплантированы электроды для медицинского мониторинга.

Добровольцам показывали изображения знакомых и незнакомых лиц, после чего исследователи записывали активность 3581 нейрона в миндалине и гиппокампе, анализируя реакцию мозговых цепей на особенности внешности.

Команда обнаружила нейроны, реагирующие на конкретные черты лица независимо от узнаваемости человека. Эти «нейроны признаков» формируют группы лиц по визуальным характеристикам. Реакция нейронов на новые лица может быть предсказана на основе их так называемых «рецептивных полей».

Открытие меняет понимание того, как мозг связывает визуальное восприятие с памятью. Это может помочь в исследовании прозопагнозии — расстройства распознавания лиц — и других когнитивных нарушений.

Ранее ученые нашли у нейронов неожиданную функцию — способность настраиваться на разные типы мозговых волн.

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