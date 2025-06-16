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Нейроны оказались способны на то, о чем ученые даже не подозревали

PLOS CB: нейроны в гиппокампе способны настраиваться на разные мозговые волны
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Американские ученые из Флоридского Атлантического университета совместно с коллегами из Нидерландов открыли новый механизм работы мозга. Оказалось, что отдельные нейроны могут одновременно обрабатывать информацию в разных ритмах. Открытие меняет представления о том, как формируются воспоминания и происходит ориентация в пространстве. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Computational Biology (PLOS CB).

Команда нашла пирамидальные нейроны в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память и навигацию, — которые способны переключаться между разными режимами работы. Эти клетки могут генерировать как одиночные импульсы, так и серии быстрых сигналов, в зависимости от того, с какими мозговыми волнами им нужно синхронизироваться.

Ученые выяснили, что способность нейронов к такой «многозадачности» зависит от сложного баланса ионных токов внутри клетки. Особую роль играют три типа ионных каналов: натриевые, калиевые и активируемые гиперполяризацией.

«Представьте нейрон как радиоприемник, который может одновременно настраиваться на несколько станций. Мы обнаружили, что одна клетка может обрабатывать медленные тета-ритмы и быстрые гамма-волны практически одновременно», — объяснил ведущий автор исследования, доктор Родриго Пенья.

Полученные результаты имеют важное значение для понимания и лечения неврологических заболеваний. Нарушения в работе этого механизма могут быть связаны с такими состояниями, как болезнь Альцгеймера, эпилепсия и шизофрения. Исследователи надеются, что их открытие поможет разработать новые подходы к восстановлению нормальной работы мозга при этих заболеваниях.

Ранее ученые назвали свойство мозга людей с высоким интеллектом.

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