Ученые победили диабет с помощью стволовых клеток

Международная группа ученых из США и Канады совершила прорыв в лечении диабета 1 типа с помощью стволовых клеток. У 83% участников экспериментальной терапии отпала необходимость в ежедневных инъекциях инсулина уже через год после процедуры. Результаты исследования опубликованы в научном издании New England Journal of Medicine (NEJM).

Команда использовала лабораторно выращенные клетки поджелудочной железы, которые вводили пациентам через печеночную вену. Этот подход оказался значительно эффективнее традиционных методов лечения.

Все участники исследования, ранее страдавшие от острых приступов гипогликемии, полностью избавились от этой проблемы после трансплантации.

Однако лечение имеет серьезные ограничения. Пациентам требуется пожизненный прием иммунодепрессантов, что повышает риск инфекций и онкологических заболеваний. В ходе испытаний двое участников скончались, хотя их уход из жизни не был связан непосредственно с терапией.

Метод превосходит традиционную трансплантацию донорских островков поджелудочной железы, поскольку не зависит от наличия органов и использует стандартизированные клетки. В настоящее время ученые работают над версией терапии, не требующей подавления иммунитета.

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