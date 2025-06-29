На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сверхтонкий имплантат вернул подвижность после травмы спинного мозга

NatComms: электроток вылечил крыс от паралича из-за повреждений спинного мозга
close
Nature Communications

Новозеландские и шведские ученые совершили прорыв в лечении травм спинного мозга, разработав передовой электронный имплантат. В ходе экспериментов на животных устройство, стимулирующее поврежденный участок слабым электрическим током, позволило восстановить двигательные функции и чувствительность. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Принцип действия импланта основан на воспроизведении естественных электрических полей, которые играют ключевую роль в формировании нервной системы во время внутриутробного развития.

В 12-недельном эксперименте с участием крыс команда наблюдала значительное улучшение двигательной активности грызунов уже через четыре недели. У животных восстановилась чувствительность к тактильным раздражителем. Терапия не привела к воспалениям и другим побочным эффектам.

Травмы спинного мозга, затрагивающие около 2,5 млн человек в мире, до сих пор считались неизлечимыми. Новый метод дает надежду на восстановление утраченных функций как людям, так и домашним животным.

Ученые прогнозируют, что технология может быть адаптирована для медицинского применения в течение ближайших 5-7 лет.

Ранее в Японии вылечили паралич инъекциями стволовых клеток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами