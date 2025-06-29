Сверхтонкий имплантат вернул подвижность после травмы спинного мозга

Новозеландские и шведские ученые совершили прорыв в лечении травм спинного мозга, разработав передовой электронный имплантат. В ходе экспериментов на животных устройство, стимулирующее поврежденный участок слабым электрическим током, позволило восстановить двигательные функции и чувствительность. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Принцип действия импланта основан на воспроизведении естественных электрических полей, которые играют ключевую роль в формировании нервной системы во время внутриутробного развития.

В 12-недельном эксперименте с участием крыс команда наблюдала значительное улучшение двигательной активности грызунов уже через четыре недели. У животных восстановилась чувствительность к тактильным раздражителем. Терапия не привела к воспалениям и другим побочным эффектам.

Травмы спинного мозга, затрагивающие около 2,5 млн человек в мире, до сих пор считались неизлечимыми. Новый метод дает надежду на восстановление утраченных функций как людям, так и домашним животным.

Ученые прогнозируют, что технология может быть адаптирована для медицинского применения в течение ближайших 5-7 лет.

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