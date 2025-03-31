В Японии «победили» паралич с помощью стволовых клеток

Ученые из Университета Кейо улучшили подвижность пациентов с параличом, вызванным травмами спинного мозга. Новый метод лечения основан на введении особых iPS-клеток, которые способствуют восстановлению поврежденных тканей. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Метод основан на использовании индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), которые получают из клеток взрослого человека (например, кожи или крови) и перепрограммируют так, чтобы они могли превращаться в нервные клетки.

В ходе эксперимента четырем мужчинам старше 60 лет, получившим травмы спинного мозга за две-четыре недели до начала лечения, ввели по два миллиона iPS-клеток. Результаты оказались обнадеживающими: один пациент, ранее полностью парализованный, сумел подняться на ноги и начать курс реабилитации, направленный на восстановление способности ходить. У другого участника появились движения в руках и ногах.

Ученые отмечают, что вероятность восстановления двигательных функций составляет около 50%. В течение года после введения клеток у пациентов не возникло серьезных побочных эффектов.

Отличительной чертой нового подхода является его повышенная эффективность по сравнению с таковой у ранее применявшихся стволовых клеток (например, эмбриональных или клеток костного мозга). Терапия на их основе показывала нестабильные результаты, в то время как iPS-клетки продемонстрировали большой потенциал.

В то же время исследователи предупреждают, что пока рано говорить о полноценном лечении паралича. Каждая травма спинного мозга индивидуальна, и эффективность iPS-клеток при разных видах повреждений еще предстоит изучить. Тем не менее специалисты уверены, что дальнейшие исследования этой технологии позволят применять ее не только для восстановления двигательных функций, но и для лечения других повреждений тканей, таких как разрыв связок или травмы сетчатки глаза.

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