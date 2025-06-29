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Древние кальмары оказались главными морскими хищниками мелового периода, узнали ученые

Science: кальмары доминировали в океанах Земли уже 100 млн лет назад
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MBARI

Японские ученые из Университета Хоккайдо выяснили, что кальмары доминировали в океанах более 100 млн лет назад — на 35 млн лет раньше предыдущих оценок. Открытие кардинально меняет представления об эволюции морских экосистем. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда разработала передовой метод 3D-сканирования горных пород, позволивший выявить 263 окаменелых клюва кальмаров в меловых отложениях Японии. Среди находок — около 40 ранее неизвестных науке видов. «Кальмары редко сохраняются в виде окаменелостей, но их клювы оказались настоящей капсулой времени», — объяснил доктор Син Икегами, ведущий автор работы.

Анализ показал, что 100 млн лет назад кальмары превзошли по численности аммонитов и костистых рыб. При этом размеры древних головоногих моллюсков были сопоставимы с современными крупными видами.

Открытие опровергает прежнюю теорию о том, что кальмары стали доминировать только после вымирания динозавров 65 миллионов лет назад. Теперь ясно, что они уже были вершиной пищевой цепи в меловом периоде.

«Кальмары оказались пионерами той стратегии быстрого, умного плавания, которая сегодня делает их успешными хищниками», — подчеркнули специалисты.

Ранее ученые раскрыли секрет «невидимости» кальмаров.

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