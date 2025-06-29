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Ученые раскрыли секрет «невидимости» кальмаров

Science: создан камуфляжный материал, имитирующий маскировку головоногих
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Ryuta Nakajima/OIST

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне в сотрудничестве с Морской биологической лабораторией расшифровали механизм, позволяющий кальмарам мгновенно менять окраску от прозрачной до яркой. Открытие легло в основу нового поколения «умных» материалов, способных динамически адаптироваться в видимом и инфракрасном диапазонах. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда обнаружила, что светочувствительные клетки кальмаров (иридофоры) содержат извилистые столбики из белка рефлектина, работающие как оптические отражатели. Эти структуры, напоминающие синусоиду, избирательно пропускают и отражают свет определенных длин волн, что и обеспечивает мгновенную смену окраски.

«Способность кальмара переключаться между прозрачностью и цветностью поразительна. Мы выяснили, что ключевую роль играют синусоидальное распределение показателя преломления и наноколончатая архитектура клеток», — пояснил соавтор исследования Алон Городецкий.

Вдохновившись природным механизмом, ученые разработали композитный материал с регулируемыми оптическими свойствами. С помощью голотомографии — метода трехмерной визуализации на основе низкоинтенсивного света — специалисты воссоздали структуры, аналогичные иридофорам, но с расширенными функциями.

Новый материал способен не только имитировать динамическую окраску, но и адаптироваться в инфракрасном диапазоне. Это открывает перспективы для создания адаптивного камуфляжа, многоспектральных дисплеев и датчиков нового поколения.

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