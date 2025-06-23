Врач назвал опасность тренировок на улице

При занятиях спортом на природе повышается риск травм ног и падений, поэтому их опасно проводить в одиночку, без хорошей разминки и удобной обуви. Об этом изданию Medical Xpress рассказал доктор Трэвис Миллер, спортивный физиолог медицинского центра имени Святого Иосифа при Пенсильванском университете (США).

По словам эксперта, в теплую погоду занятия спортом на природе практикует множество людей. Свежий воздух и красивые пейзажи эффективно мотивируют к тренировкам, однако излишнее упорство может быть опасным. Врач отметил, что в группе риска находятся люди, которые не занимались спортом зимой или весной, но летом ощутили прилив мотивации.

«Когда люди с энтузиазмом приступают к достижению своих фитнес-целей, иногда они решают, что будут заниматься по часу в день, начиная с понедельника, но к среде или четвергу у них так сильно болят мышцы, что они не могут двигаться», — отметил эксперт.

Доктор Миллер отметил, что в начале тренировочного пути необходимо ежедневно посвящать 15 минут обычной прогулке. Затем врач рекомендует повышать продолжительность прогулки на 10% каждую неделю для постепенного развития выносливости, и только спустя время начинать тренировки.

Другими ошибками являются пренебрежение разминкой перед началом занятий и ношение неудобной обуви. Врач рассказал, что это может привести к травмам, связанным с перенапряжением сухожилий в области стоп, лодыжек и пяток.

Также доктор Миллер призывает тренирующихся быть особенно внимательными во время занятий в лесу — в таких условиях можно легко споткнуться об камень или корень дерева. Неудачное «приземление» при падении грозит повреждением лодыжки или колена.

Эксперт отметил, что пожилым людям не стоит тренироваться на природе в одиночку, если существует необходимость отходить далеко от дома.

«Перед пробежкой необходимо проинформировать родственников или друзей о вашем маршруте. Это позволит вовремя получить помощь в случае падения и потери подвижности», — заключил врач.

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