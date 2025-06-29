Ученые раскрыли, почему некоторые раковые клетки нельзя уничтожить теплом

Ученые из Университета Чибы (Япония) установили, что избыток холестерина в оболочках раковых клеток повышает их устойчивость к уничтожению гипертермией — методом нагрева до 40-50 °C. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Гипертермия активизирует иммунную систему и нарушает структуру опухолевых клеток. Однако у некоторых пациентов определенные части опухолей исчезают после процедуры, в то время как другие — продолжают расти. Чтобы понять, от чего зависит чувствительность к теплу, исследователи провели серию экспериментов на клетках и лабораторных мышах.

Ключевым фактором, как показали опыты, оказался холестерин. Клетки с высоким содержанием этого вещества в мембране значительно реже разрушались под воздействием температуры. Как объяснили ученые, холестерин укрепляет оболочку клетки, защищая ее от теплового повреждения.

Чтобы подтвердить гипотезу, исследователи снизили уровень холестерина в клетках с помощью специальных препаратов. В результате даже ранее устойчивые к гипертермии опухоли начинали разрушаться. Под микроскопом мембраны клеток без холестерина также выглядели более податливыми.

Дополнительные тесты на разных линиях раковых клеток подтвердили: степень чувствительности к гипертермии напрямую связана с содержанием холестерина. У мышей, получавших комбинированное лечение — гипертермию и препараты, снижающие холестерин, — опухоли значительно сокращались в размерах, а в некоторых случаях исчезали полностью.

По словам ученых, новые данные открывают перспективы для персонализированного лечения рака. Ориентируясь на содержание холестерина в опухолевых тканях, врачи смогут заранее оценивать эффективность гипертермии. Кроме того, сочетание теплового воздействия с холестерин-снижающими препаратами может усилить эффект лечения.

Однако авторы подчеркивают: пока работа ограничивается лабораторными исследованиями. Перед включением методики в клиническую практику нужны дополнительные клинические испытания с участием людей.£

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