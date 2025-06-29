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Инвазивные амебы из Азии заразили морские гавани Швеции, выяснили ученые

JMP: в порту Гетеборга нашли токсины и агрессивные виды одноклеточных
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CDC

Шведские ученые из Гетеборгского университета нашли серьезные экологические проблемы в морских гаванях. Специалисты выявили повышенные концентрации тяжелых металлов и появление инвазивных (чужеродных) видов у пристаней. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Micropalaeontology (JMP).

Анализ донных отложений из акватории крупного шведского порта Хинсхольмскилена показал высокое содержание меди, ртути, свинца и других опасных веществ. Наибольшие концентрации были зафиксированы возле специальных зон для мойки лодок, где с судов смывают токсичные краски.

Исследователи также обнаружили два инвазивных вида амеб, попавших в Швецию из Азии. Вид Trochammina hadai известен своей агрессивной экспансией и способностью вытеснять местные виды. Его «сосед» Ammonia confertitesta обладает необычным свойством накапливать фосфор, что теоретически может помочь в борьбе с эвтрофикацией.

Ученые предполагают, что микроорганизмы первоначально попали в гавань Гетеборга с балластными водами торговых судов, а затем распространились по маринам на якорях прогулочных лодок.

Ранее в Германии нашли новый вид амеб-вампиров.

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