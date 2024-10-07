В Германии обнаружили необычный вид амеб-вампиров

Ученые из Кельнского университета в Германии обнаружили новый вид амеб, отличающийся необычным хищническим способом питания. Амеба Strigomyxa ruptor помещает водоросли в специальные ловушки, а затем высасывает все содержимое их клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology and Evolution (EЕ).

Ученые обнаружили новые одноклеточные организмы в болотах Кельна и Рекке (Германия). Амебы, имеющие размеры от 50 до 150 микрометров, питаются водорослями рода клостериум. Последние представляют собой одиночные серповидные клетки, разделенные на две симметричные части.

Новый вид назвали Strigomyxa ruptor. Название состоит из двух элементов. «Strigo» происходит от латинского слова strix, что переводится как «сова» или «мифическая птица», а «ruptor» означает «разрушитель».

Strigomyxa ruptor относится к редкой группе амеб, известных как вампиреллиды. Эти одноклеточные организмы встречаются в пресноводных экосистемах и играют сущностную роль в поддержании экологического баланса. В отличие от других представителей своей группы, Strigomyxa ruptor демонстрирует уникальный способ питания.

Эта амеба полностью поглощает клетки водорослей, не оставляя следов. Процесс начинается с помещения клетки жертвы в специальную «внутриклеточную камеру», после чего происходит растворение клеточной стенки. После этого амеба высасывает содержимое и выбрасывает остатки наружу. Также Strigomyxa ruptor демонстрирует неприхотливость в выборе пищи, охотясь не только на простейшие, но и на более сложные организмы, включая водоросли, нематод и яиц коловраток.

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