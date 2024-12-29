Ученые назвали признаки диабета у домашних собак и кошек

The Conversation: около 20% питомцев усыпляют в течение года из-за диабета

Австралийские ученые из Университета Квинсленда назвали признаки развития диабета у домашних собак и кошек. Исследование опубликовано на научном портале The Conversation.

По словам специалистов, сахарный диабет поражает питомцев сравнительно редко. Он затрагивает около 1,5% собак и 0,5–1% кошек. Однако болезнь становится причиной 20% случаев эвтаназии животных в течение года после постановки диагноза.

Аутоиммунный диабет 1-го типа чаще встречается собак, начинаясь в среднем возрасте. Диабет 2-го типа с резистентностью к инсулину, напротив, обычно поражает кошек.

Как и в случае с людьми, основными факторами появления заболевания у питомцев считаются ожирение и старение. Другие причины включают генетику, малоподвижный образ жизни и жизнь в помещении.

По словам исследователей, признаки диабета обычно проявляются в течение недель или месяцев. Если диагностика задерживается, здоровье любимца может быстро ухудшиться в течение одних-двух суток.

Тревожные симптомы включают повышенную жажду и мочеиспускание, повышенный аппетит и потерю веса. Однако у некоторых собак и до 50% кошек с диабетом наблюдается пониженный аппетит.

У котов-диабетиков может измениться осанка, и они лишатся способности прыгать. Собаки-диабетики склонны к катаракте.

Диагностика включает документирование постоянно высоких уровней глюкозы в крови вместе с глюкозой в моче. Некоторые или тесты могут подтвердить диагноз, измеряя средний уровень глюкозы в крови за последние несколько недель.

Главным способом лечения диабета у собак и кошек остается инсулинотерапия. Соблюдение графика кормления и физические упражнения также помогают улучшить состояние животного.

Изменения в диете имеют важное значение. Диеты с низким содержанием углеводов улучшают показатели ремиссии у кошек в сочетании с инсулином длительного действия.

У недавно диагностированных кошек без других медицинских состояний строгий контроль уровня глюкозы в крови может привести к ремиссии в 80% случаев. Устойчивый контроль веса в таком случае является ключом к его поддержанию без другого лечения.

У собак редко достигается ремиссия, поскольку разрушение клеток, вырабатывающих инсулин, при диабете 1 типа необратимо. Однако при должном уходе и внимании и собаки, и кошки с диабетом могут прожить долгую и полноценную жизнь.

Ранее ученые назвали продукты, снижающие риск развития диабета у людей.