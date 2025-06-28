Неожиданный ингредиент может сделать пиво вкуснее и дешевле, выяснили ученые

Международная группа ученых из Германии и США совершила прорыв в пивоваренной индустрии, доказав, что рис может значительно улучшить качество пива. Ранее этот злак рассматривался в качестве доступного сырья для удешевления напитка. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Food Properties (IJFP).

Команда провела серию экспериментов, показавших, что рис уменьшает содержание альдегидов — соединений, которые придают безалкогольному пиву неприятный привкус.

Кроме того, анализ 74 сортов риса выявил, что некоторые разновидности с низким содержанием амилозы обеспечивают больший выход экстракта, делая процесс пивоварения более экономичным.

Интересные результаты дали дегустации. Американские потребители отдали предпочтение смеси с 30% содержанием риса, в то время как немецкие участники выбрали вариант с 70% риса. Компромиссным решением может стать равное соотношение ингредиентов. Особенно ценно, что повышенная доля риса придает пиву насыщенные маслянистые и ванильные ноты, обогащая вкус даже при низком содержании алкоголя.

Эксперты подчеркнули что правильный выбор сортов риса позволяет не только улучшить качество продукта, но и сделать производство более экологичным. Некоторые сорта требуют меньше энергии для обработки, а повышенный выход экстракта сокращает расход сырья.

Ранее ученые назвали самый полезный вид пива.