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Назван самый полезный тип пива

Технолог Мойсеяк: самым полезным признано нефильтрованное пиво
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Depositphotos

Нефильтрованное пиво в умеренных количествах помогает восстановить силы после рабочего дня и физических нагрузок. Такой эффект объясняется наличием витаминов группы В и других питательных веществ в напитке. Об этом «Газете.Ru» рассказала Марина Мойсеяк, профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ).

Специалист объяснила, что пиво не рекомендуется употреблять при заболеваниях эндокринной системы, таких как сахарный диабет. Здоровые люди иногда могут позволить себе выпить бокал такого напитка вечером. При этом важно отдавать предпочтение темным и нефильтрованным сортам.

«Полезным признано нефильтрованное пиво, которое содержит питательные вещества. Например, благодаря наличию в составе витаминов группы В такое пиво оказывает на организм расслабляющее действие и помогает восстановить силы после физических нагрузок или тяжелого рабочего дня. В холодильнике оно может храниться три-пять дней», — уточнила эксперт.

Технолог также отметила, что «разрешенный» бокал пива не нужно дополнять никакими закусками. По словам специалиста, в сухариках, чипсах, орешках и вяленной рыбе в избытке содержится соль. Употребление таких продуктов вместе с пивом может стать причиной задержки воды в организме, и как следствие, отеков.

Ранее было названо количество алкоголя, разрушающее сосуды.

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