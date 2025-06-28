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Как оказать первую помощь при утоплении, рассказала врач

Врач Костюченко: существует три основных алгоритма действий при спасении утопающего

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Afanasiev Andrii/Shutterstock/FOTODOM

При спасении утопающего важно соблюдать правильный алгоритм действий, который зависит от сложившейся ситуации, рассказала «Газете.Ru» доцент, профессор кафедры медицины катастроф ИПМ Пироговского университета Марина Костюченко.

Причинами утоплений могут быть различные состояния от судорожного синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний до травм при нырянии и прыжках в воду. Основной причиной гибели пострадавших на воде является гипоксия головного мозга в результате остановки дыхания и кровообращения. При обнаружении тонущего человека необходимо сообщить спасателям и предпринять все меры для скорейшей доставки его на берег и начать оказание первой помощи, вызвать скорую медицинскую помощь.

«Первый сценарий: если пострадавший в сознании. Тогда важно помочь ему эвакуировать воду из дыхательных путей – наклонить вперед и дать откашляться, не оставлять пострадавшего одного и обязательно дождаться бригады скорой медицинской помощи, которая определит потребность в дальнейшем лечении в медицинской организации», – рассказала врач.
Во втором случае, если пострадавший без сознания, то необходимо помнить, что счет идет на минуты. Алгоритм действий достаточно прост: положить пострадавшего на спину, оценить сознание, встряхнув аккуратно за плечи и обратившись голосом.

«Нет сознания – необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей, запрокинув голову пострадавшего назад, и оценивать дыхание в течение 10 секунд методом «слышу-вижу-ощущаю». При отсутствии дыхания требуется выполнение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации. При утоплениях реанимацию начинают с 5 искусственных вдохов, далее выполняют классический алгоритм из чередования 30 компрессий грудной клетки и 2 искусственных вдохов. Реанимацию продолжают до прибытия скорой медицинской помощи или до появления самостоятельного дыхания у пострадавшего», – рассказала врач.

Третий сценарий, если у человека есть или появилось самостоятельное дыхание, то нужно перевести пострадавшего в устойчивое боковое положение, являющееся оптимальным для предотвращения западения корня языка и перекрытия дыхательных путей, а также затекания содержимого из желудочно-кишечного тракта в дыхательные пути.

Ранее врач рассказал, что тату могут повышать риск развития рака кожи.

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