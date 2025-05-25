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Острая еда помогает есть меньше, выяснили ученые

FQP: острая пища помогает избегать переедания
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Freepik.com

Повышение уровня остроты блюд может стать действенным способом борьбы с перееданием. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Пенсильвания. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Quality and Preference (FQP).

В эксперименте приняли участие 130 добровольцев — студенты и другие жители штата без противопоказаний к потреблению острой пищи. Им предложили два блюда — говядину чили и курицу тикка-масала — в двух вариантах: остром и нейтральном. Во время приема пищи участники находились под видеонаблюдением: ученые фиксировали не только количество съеденного, но и скорость еды, объем выпитой воды и другие параметры.

Выяснилось, что блюда с повышенной остротой участники ели медленнее. Это приводило к снижению общего объема потребляемой пищи и калорий, при этом уровень сытости и вкусовое удовольствие оставались прежними. Различий в количестве выпитой воды между группами не обнаружено.

Исследователи отмечают, что острые блюда могут активизировать механизмы насыщения за счет замедления приема пищи. В то же время они подчеркивают, что данные по влиянию острого на аппетит неоднозначны. Например, ранее китайские ученые фиксировали связь между регулярным употреблением перца чили и повышением индекса массы тела.

Тем не менее, сформированные данные указывают на потенциал капсаицина — активного компонента перца — в ускорении обмена веществ и подавлении аппетита. В США на его основе уже создан препарат для борьбы с ожирением.

Ранее был найден способ снизить остроту слишком острой пищи.

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