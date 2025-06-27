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В Японии ИИ научили выявлять заболевания печени по рентгену грудной клетки

RCI: заболевания печени можно обнаружить по рентгену грудной клетки
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Осаки разработали искусственный интеллект, который способен определять наличие жировой болезни печени — заболевания, при котором жир накапливается в печени и со временем может привести к циррозу или раку. Работа опубликована в журнале Radiology Cardiothoracic Imaging (RCI).

Сейчас для диагностики этой болезни обычно используют УЗИ, КТ или МРТ, но это дорогостоящие исследования, требующие специального оборудования. В то же время рентген грудной клетки — гораздо более доступное и дешевое обследование, которое делают многим пациентам. На рентгене также видна часть печени, и, как выяснили ученые, этого достаточно, чтобы ИИ заметил признаки болезни.

Исследователи обучили модель на 6 599 рентгеновских снимках 4 414 пациентов и показали высокую точность в выявлении жирового гепатоза — показатель AUC, отражающий качество диагностики, составил 0,82–0,83.

«Использование обычных рентгенов для диагностики этого заболевания может существенно упростить и удешевить раннее выявление жировой болезни печени», — отметила профессор Савако Утида-Кобаяси.

Ученые надеются, что разработка в будущем будет использоваться в реальной медицинской практике.

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