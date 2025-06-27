На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили гормон, ускоряющий сжигание жира

EM: гормон FGF19 ускоряет сжигание жира
close
Shutterstock

Ученые из Университета штата Сан-Паулу выяснили, что гормон FGF19, вырабатываемый кишечником, способен активировать участки мозга, отвечающие за сжигание жира и контроль уровня сахара в крови. Работа опубликована в журнале Endocrinology and Metabolism (EM).

FGF19 действует на гипоталамус — центр управления энергетическим балансом в мозге. Исследователи выявили, что гормон усиливает активность жировых клеток. При этом наблюдалось снижение воспаления и улучшение способности организма противостоять низким температурам.

«Ранее было известно, что FGF19 подавляет аппетит. Мы впервые показали, что он также увеличивает расход энергии. Это делает его особенно перспективным для терапии ожирения», — объяснила профессор Елена Барбоза, руководитель исследования.

Гормон вводили напрямую в мозг мышей с ожирением, и уже через короткое время у животных усилилось сжигание жира в жировой ткани. Исследование подтвердило: гипоталамус получает сигналы от организма и, в ответ, запускает расход энергии — механизм, который можно задействовать для борьбы с лишним весом.

Интересно, что воздействие холода усиливало чувствительность гипоталамуса к FGF19. Это говорит о его важной роли в терморегуляции и открывает возможность использовать природные механизмы организма для создания новых препаратов.

Ученые также проанализировали более 50 тысяч клеток гипоталамуса, используя технологию scRNA-seq, и выявили те, которые содержат рецепторы к FGF19. Следующий шаг — выяснить, как заставить организм вырабатывать больше этого гормона естественным путем.

Ранее ученые выяснили, что воздействие загрязненного воздуха при беременности ведет к ожирению ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами