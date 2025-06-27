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Уфологи заявили о попытке кражи инопланетной сферы

Уфологи Грир и Мауссан заявили о попытке похищения инопланетного аппарата
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Mina Kim/Reuters

Уфологи Стив Грир и Хайме Мауссан провели пресс-конференцию, в ходе которой заявили о попытке похищения Бугской сферы. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По их словам, сфера была обнаружена в марте над колумбийским городом Буга. Она представляла собой небольшой металлический шар, который летел по странной траектории. После обнаружения сферы ее доставили в Мексику для дальнейшего изучения.

Уфологи утверждают, что Бугская сфера является первым инопланетным аппаратом, попавшим в частные руки. Грир и Мауссан попытались активировать ее, подав на устройство ток. Однако неизвестные, одетые в полицейскую форму, попытались ее похитить, отметили уфологи.

Официального подтверждения слов Грира и Мауссана нет.

В апреле известный уфолог Марк Кристофер Ли уличил Ватикан в сокрытии Третьей тайны Фатимы, которая, по его мнению, представляет собой послание пришельцев. По его мнению, все описанные явления — нестерпимый свет, внезапная перемена погоды, сияющее существо, передающее послание, — это классическое описание контакта.

Ранее ученые рассказали, сможем ли мы найти свидетельства существования инопланетной жизни.

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