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Названа неожиданная опасность воздействия дыма от костра

Nature Medicine: дым от пожаров приводит к нарушению работы иммунной системы
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Иоанн Ткаченко/«Газета.Ru»

Воздействие дыма от природных и техногенных пожаров может вызывать серьезные изменения в иммунной системе человека, даже при кратковременном контакте. К такому выводу пришли исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Хотя ранее было известно, что вдыхание дыма связано с ухудшением работы дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также осложнениями при беременности, но до сих пор не было понятно, какие именно клеточные механизмы стоят за этими последствиями. Новое исследование стало первым, в котором ученые подробно изучили изменения в отдельных иммунных клетках после воздействия дыма.

Авторы работы проанализировали кровь 60 здоровых взрослых людей, которые подверглись воздействию дыма, и сравнили их с группой, не имевшей такого опыта. Все участники не имели хронических заболеваний и не принимали препаратов, влияющих на иммунитет. Сбор анализов проводился в течение месяца после воздействия.

С помощью современных молекулярных методов исследователи выявили изменения, указывающие на воспаление и нарушения иммунной активности. У подвергшихся воздействию дыма людей в иммунных клетках были обнаружены следы токсичных металлов, в том числе ртути и кадмия, а также зафиксированы изменения в десятках генов, связанных с астмой и аллергией. Кроме того, были отмечены признаки активации определенных Т-клеток, играющих роль в долгосрочной защите организма, что говорит о том, что организм воспринимает дым как серьезную угрозу и начинает перестраивать иммунную систему.

По словам одного из авторов, профессора Карри Надо, эти результаты дают впервые четкое понимание того, каким образом загрязненный воздух влияет на здоровье людей. Это знание не только поможет врачам быстрее выявлять последствия воздействия дыма, но и даст возможность разработать лекарства, смягчающие или предотвращающие ущерб для организма.

Ранее ученые выяснили,что лесные пожары угрожают качеству воды даже через восемь лет после возгораний.

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