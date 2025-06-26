Названа скрытая опасность холодных напитков

Холодный лимонад или чай со льдом могут провоцировать приступы фибрилляции предсердий, одного из самых распространенных и опасных нарушений сердечного ритма. К такому выводу пришли кардиологи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cardiovascular Electrophysiology (JCE).

Команда проанализировала данные о состоянии здоровья и пищевых привычках пациентов с мерцательной аритмией (Afib). Оказалось, что у части участников нарушение сердечного ритма стабильно возникало вскоре после употребления холодных напитков.

Около половины из них сообщили, что после полного отказа от охлажденных продуктов приступы прекратились. У других добровольцев выраженность симптомов снижалась, если они давали напитку «согреться», не пили через трубочку или совершали более медленные глотки.

Ученые отметили, что механизм этого явления пока не до конца понятен. По словам одного из авторов исследования, кардиолога Гранта Саймонса, такой эффект может возникать из-за особенностей работы блуждающего нерва, регулирующего частоту сердечных сокращений. У некоторых людей его активация при резком охлаждении ротовой полости может приводить к сбоям в работе сердца.

Авторы исследования подчеркивают: чувствительность к холодным напиткам наблюдается не у всех, однако при наличии изменений в работе сердца при их употреблении нужно обратиться к врачу. Простое изменение пищевых привычек может значительно улучшить контроль над заболеванием и снизить риск осложнений.

Ранее ученые выяснили, что сладкие напитки не вызывают деменцию у пожилых.