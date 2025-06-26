Обнаружен новый вид динозавра размером с собаку

Палеонтологи из Музея естественной истории в Лондоне представили новый вид растительноядного динозавра — Enigmacursor mollyborthwickae. По словам ученых, размер скелета найденной особи не превышал таковой у лабрадора. Находка описана в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Исследователи установили, что динозавр жил около 150 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки, в известняках формации Моррисон — одного из самых изученных слоев юрского периода. Скелет длиной около одного метра принадлежал, предположительно, молодому животному: у него не были до конца сформированы позвонки, что говорило о незавершенном росте.

Название Enigmacursor переводится как «таинственный бегун». Новый вид получил его из-за длинных конечностей и, как предполагается, хорошей способности к бегу. Ученые уточнили, что это позволяло динозавру ускользать от хищников, с которым он сосуществовал. Животное, по мнению исследователей, вело скрытный образ жизни, избегая столкновений с более крупными соседями — такими как диплодоки и другие гиганты юрского периода.

Скелет был обнаружен на частной территории в США и позже передан музею при поддержке благотворительного фонда. Ранее найденные фрагменты аналогичных динозавров относили к уже известному виду Nanosaurus, описанному ещё в XIX веке. Однако современные технологии сканирования и анатомического анализа позволили точно определить: перед палеонтологами — самостоятельный и ранее неописанный вид.

«Это важное открытие показывает, как много мы еще не знаем о мелких динозаврах, — отмечают авторы исследования. — Исторически основное внимание уделялось гигантам, но именно такие находки напоминают: даже в давно изученных местах остается много загадок».

Ранее палеонтологи нашли в США крупнейшую в мире «танцплощадку» динозавров.