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Ночные пробуждения могут говорить о болезнях сердца, выяснили ученые

FU: ночные пробуждения могут говорить о высоком риске болезней сердца и сосудов
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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Регулярные ночные пробуждения и храп могут быть ранними признаками серьезных сердечно-сосудистых нарушений. К такому выводу пришли ученые из Университета Флиндерса (Австралия). Результаты исследования представлены на сайте научного учреждения — Flinders University (FU).

В масштабном исследовании приняли участие более 72 тысяч человек. Специалисты впервые применили технологии длительного ночного мониторинга сна в домашних условиях — это позволило получить более точные данные, чем в лаборатории. Анализ показал, что храп и прерывистый сон особенно часто встречались у мужчин с избыточным весом. У этой группы также чаще фиксировалось повышенное артериальное давление.

«Около 15% участников — в основном мужчины с лишним весом — храпели более 20% от общего времени сна, — рассказал доктор Лешат, ведущий автор исследования. — У них чаще наблюдается ночная гипертония, которая часто остается незамеченной, но существенно повышает риск инсульта и сердечной недостаточности».

Специалисты отмечают, что хронические нарушения сна, особенно если они возникают пять или более раз в неделю, могут привести к стойкому повышению давления, ухудшению работы почек и сердца. При этом колебания давления ночью обычно не вызывают симптомов, из-за чего пациенты долго не подозревают о существующей проблеме.

Ученые призывают к более широкому применению домашних методов диагностики сна, особенно для людей с избыточным весом и симптомами нарушенного сна. Это, по их мнению, поможет своевременно выявлять скрытые факторы риска и разрабатывать более эффективные профилактические меры.

«Храп и частые пробуждения — это не просто бытовой дискомфорт, — подчеркнул Лешат. — Это предупреждающие сигналы организма, которые могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Если сон нарушен почти каждую ночь — это может стоить жизни».

Ранее ученые выяснили, что овощи и фрукты улучшают качество сна.

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