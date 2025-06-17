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Овощи и фрукты улучшают качество сна, выяснили ученые

Sleep Health: богатая фруктами и овощами диета улучшает качество сна на 16%
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Shutterstock

Потребление пяти чашек фруктов и овощей в день улучшает качество сна на 16%. К такому выводу пришли ученые из Чикагского медицинского и Колумбийского университетов. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep Health.

Авторы отмечают, что активное потребление растительной пищи уже связывали с более качественным сном. Однако в новом исследовании впервые выявили четкую временную связь между дневным рационом и объективно измеренным сном в ту же ночь.

Ученые пригласили к участию здоровых добровольцев, у которых ранее не была диагностирована бессонница. Участники эксперимента ежедневно отправляли отчеты о своем питании через мобильное приложение и носили специальные браслеты для оценки сна.

Особое внимание было уделено так называемой фрагментации сна — показателю, отражающему частоту ночных пробуждений и переходов между фазами сна. Выяснилось, что у тех, кто ел больше фруктов, овощей и полезных углеводов, сон отличался большей непрерывностью и глубиной. По оценке исследователей, потребление пяти чашек овощей и фруктов в день улучшало качество сна на 16%.

«16% — это весьма значимое изменение, особенно с учетом того, что оно проявляется уже в течение суток», — отметила соавтор исследования Эсра Тасали из Центра сна Чикагского университета.

Она подчеркнула, что изменение рациона может стать естественным и доступным способом улучшения сна, что имеет важное значение для общественного здравоохранения. Сейчас ученые вторы планируют продолжить работу, чтобы изучить причинно-следственные механизмы такого эффекта и расширить исследования на более широкие группы населения.

Ранее ученые выяснили, как именно стресс нарушает сон и память.

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