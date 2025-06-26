В России создали орудие для рыхления почвы, которое крошит ее на 41% эффективнее

Специалисты Казанского государственного аграрного университета разработали новое сельскохозяйственное орудие для обработки почвы. Главная особенность изобретения — эллипсовидные диски, которые наклонены под специальными углами сразу в двух плоскостях. Это позволяет им совершать более активные колебательные движения и лучше рыхлить землю. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КазГАУ.

Обычные дисковые орудия имеют существенный недостаток — их диски наклонены только в одной плоскости. Из-за этого фермеры не могут точно настроить степень измельчения почвы под разные условия. Приходится либо слишком грубо рыхлить землю, либо тратить лишнее топливо на повторные проходы.

Казанские ученые решили эту задачу, добавив второй угол наклона. Теперь большая ось диска наклонена в вертикальной плоскости, а малая — в горизонтальной. При работе диски совершают сложные пространственные движения, которые намного эффективнее разрушают комки земли и перемешивают почву.

Второй угол наклона должен составлять не менее 60 градусов — только так диски смогут легко входить в почву без застревания. Конструкторы предусмотрели еще одну хитрость: у передних и задних дисков углы наклона направлены в противоположные стороны. Это помогает орудию двигаться ровно, без отклонений в сторону.

Новое орудие работает следующим образом. Впереди установлены рыхлительные лапы, которые подрезают сорняки и разрушают верхний слой почвы. Следом идут эллипсовидные диски — они вращаются от трения о землю и довершают процесс рыхления. Завершает обработку прутковый каток, который разбивает оставшиеся комки и выравнивает поверхность.

Расчеты показали впечатляющий результат. При диаметре диска 40 сантиметров новая конструкция обеспечивает амплитуду колебаний 32,6 сантиметра против 23,1 сантиметра у обычных орудий. Разница составляет 41% — это означает гораздо более качественное крошение почвы.

Главное преимущество изобретения — возможность получить лучший результат без дополнительных затрат топлива.

Более активное крошение почвы улучшает ее структуру, что в итоге положительно сказывается на урожайности.

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