На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России создали орудие для рыхления почвы, которое крошит ее на 41% эффективнее

КазГАУ: создали орудие, которое рыхлит почву на 41% эффективнее аналогов
close
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Казанского государственного аграрного университета разработали новое сельскохозяйственное орудие для обработки почвы. Главная особенность изобретения — эллипсовидные диски, которые наклонены под специальными углами сразу в двух плоскостях. Это позволяет им совершать более активные колебательные движения и лучше рыхлить землю. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КазГАУ.

Обычные дисковые орудия имеют существенный недостаток — их диски наклонены только в одной плоскости. Из-за этого фермеры не могут точно настроить степень измельчения почвы под разные условия. Приходится либо слишком грубо рыхлить землю, либо тратить лишнее топливо на повторные проходы.

Казанские ученые решили эту задачу, добавив второй угол наклона. Теперь большая ось диска наклонена в вертикальной плоскости, а малая — в горизонтальной. При работе диски совершают сложные пространственные движения, которые намного эффективнее разрушают комки земли и перемешивают почву.

Второй угол наклона должен составлять не менее 60 градусов — только так диски смогут легко входить в почву без застревания. Конструкторы предусмотрели еще одну хитрость: у передних и задних дисков углы наклона направлены в противоположные стороны. Это помогает орудию двигаться ровно, без отклонений в сторону.

Новое орудие работает следующим образом. Впереди установлены рыхлительные лапы, которые подрезают сорняки и разрушают верхний слой почвы. Следом идут эллипсовидные диски — они вращаются от трения о землю и довершают процесс рыхления. Завершает обработку прутковый каток, который разбивает оставшиеся комки и выравнивает поверхность.

Расчеты показали впечатляющий результат. При диаметре диска 40 сантиметров новая конструкция обеспечивает амплитуду колебаний 32,6 сантиметра против 23,1 сантиметра у обычных орудий. Разница составляет 41% — это означает гораздо более качественное крошение почвы.

Главное преимущество изобретения — возможность получить лучший результат без дополнительных затрат топлива.

Более активное крошение почвы улучшает ее структуру, что в итоге положительно сказывается на урожайности.

Ранее врач рассказал, почему полезнее плавать в море, а не в пресном водоеме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами