Британский таблоид сообщил о мумии животного с человеческими руками

Американские ученые пытаются идентифицировать мумию неизвестного животного, которая семь лет назад была обнаружена во время ремонта в Университете штата Мичиган. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mirror.

Загадочное животное, которое прозвали «капакаброй», напоминает небольшого домашнего кота с длинным тонким хвостом. Однако его лапы выглядят как человеческие руки. На них пять длинных пальцев с ногтями вместо когтей. Руки покрыты тонкой высохшей кожей, похожей на пергамент.

Точный возраст мумии пока неизвестен. К настоящему времени оказалось, что таинственное животное имеет больше всего общих черт с енотом. Предыдущие версии о сходстве кошкой, собакой, крысой или опоссумом были отвергнуты.

В апреле сообщалось, что, по мнению ученых, люди, встречавшие живых динозавров в Конго, могли перепутать их с гориллами.

Ранее в Южной Африке нашли неизвестное древнее существо вдвое старше динозавров.