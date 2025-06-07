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Ученые помогли слепым мышам прозреть с помощью протезов сетчатки

Science: наноимплант сетчатки частично вернул зрение грызунам
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Aleksandr Pobeda/Shutterstock/FOTODOM

Китайские ученые из Фуданьского университета и других научных центров впервые частично восстановить зрение полностью слепым лабораторным мышам при помощи инновационного нанопротеза сетчатки. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science.

Междисциплинарная группа разработала протез сетчатки, сплетенный из ультратонких теллуровых нанопроволок. Этот бионический имплант, толщиной в несколько сотен нанометров, способен напрямую преобразовывать свет в электрические импульсы, которые передаются в зрительный нерв, минуя поврежденные фоторецепторы.

После хирургической имплантации протеза слепые мыши продемонстрировали удивительные результаты: у них восстановился зрачковый рефлекс, появилась способность обнаруживать и отслеживать источники света, а также различать простые зрительные паттерны. Электрофизиологические исследования подтвердили, что мозг животных действительно получал и обрабатывал зрительную информацию.

Особый интерес представляет способность протеза улавливать ближнее инфракрасное излучение, что в перспективе может наделить пациентов улучшенным ночным зрением.

«Мы создали принципиально новую платформу для восстановления зрения, которая не требует внешнего источника питания и может работать автономно», — пояснили авторы исследования.

Открытие дает надежду миллионам пациентов с дегенеративными заболеваниями сетчатки, такими как пигментный ретинит и возрастная макулодистрофия.

Ранее ученые помогли прозреть слепым карликовым свиньям.

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