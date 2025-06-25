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Ученые нашли способ навсегда «усыпить» ВИЧ в организме

SciAdv: антисмысловые транскрипты переводят ВИЧ в латентное состояние
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Shutterstock

Американские ученые из Университета Джонса Хопкинса совершили прорыв в лечении ВИЧ, обнаружив молекулярный механизм, способный переводить вирус в состояние длительной «спячки». Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

В центре внимания команды оказалась молекула под названием «антисмысловой транскрипт» (АСТ), которую производит сам вирус ВИЧ. Специалисты установили, что усиление выработки этой молекулы заставляет вирус переходить в латентное состояние, при котором он теряет способность к размножению.

В ходе лабораторных испытаний исследователи генетически модифицировали Т-клетки для усиленной выработки АСТ. Это почти полностью подавило активность ВИЧ. Особое значение имеет тот факт, что метод успешно протестирован на клетках 15 пациентов с ВИЧ, где вирус оставался в спящем состоянии как минимум четыре дня после обработки.

Открытие актуально на фоне современных подходов к лечению ВИЧ. Хотя существующая антиретровирусная терапия эффективна, она требует пожизненного ежедневного приема препаратов и может вызывать побочные эффекты.

Ранее ученые нашли белок для уничтожения ВИЧ в организме человека.

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