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Ученые нашли белок для уничтожения «спящего» ВИЧ в организме человека

PNAS: белок BRD9 выводит ВИЧ из гибернации и делает его уязвимым для лечения
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Shutterstock

Группа ученых из Университета Гонконга совершили прорыв в борьбе с ВИЧ-инфекцией, выявив белок BRD9 как потенциальную мишень для терапии. Открытие, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), может стать поворотным моментом в стратегии «шокировать и уничтожить» скрытые резервуары вируса.

Несмотря на успехи антиретровирусной терапии (АРТ), около 40 миллионов человек во всем мире остаются носителями ВИЧ. Основная сложность лечения заключается в способности вируса сохраняться в «спящем» состоянии в иммунных клетках, избегая как лекарственного воздействия, так и иммунного ответа организма.

Ученые проанализировали 280 эпигенетических соединений, обнаружив, что ингибирование белка BRD9 приводит к реактивации латентного вируса. Особенно важно, что в комбинации с существующими препаратами BRD9-ингибиторы демонстрируют синергетический эффект, значительно повышая эффективность вывода вируса из «спячки».

Механизм действия основан на конкуренции BRD9 с вирусным белком Tat за связывание с промоторной областью ВИЧ. Дополнительные исследования выявили связанные с BRD9 клеточные мишени — ATAD2 и MTHFD2, которые также участвуют в поддержании латентности вируса.

Ранее исследователи нашли другой способ пробуждения скрытого ВИЧ в организме.

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