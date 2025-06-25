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Мужчин предупредили о «скрытности» рака простаты

Daily Mirror: рак простаты на ранних стадиях не проявляется никакими симптомами
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Depositphotos

Рак простаты чаще всего не проявляется на ранних стадиях и дает о себе знать только в «запущенной» форме. Об этом изданию Daily Mirror рассказал Питер Джонсон, профессор медицинской онкологии Университета Саутгемптона (Великобритания).

По его словам, главная опасность заболевания — в отсутствии симптомов на начальных этапах. Боль в костях, спине или яичках, проблемы с мочеиспусканием, потеря аппетита и резкое похудение появляются, когда опухоль достигает значительных размеров.

«Рак простаты обычно не проявляет симптомов до тех пор, пока не разрастется настолько, что затронет мочеиспускательный канал», — отметил доктор Джонсон.

Он также подчеркнул, что подобные проявления встречаются и при других, неонкологических заболеваниях, а также могут быть связаны с возрастными изменениями.

«Рак предстательной железы обычно развивается у мужчин старше 50 лет. Диагностика включает в себя медицинский осмотр, сканирование и анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген)», — пояснил эксперт.

Онколог напомнил, что единственный способ обнаружить заболевание на ранней стадии — регулярное обследование. Мужчинам старше 50 лет он рекомендовал проходить проверку один раз в год независимо от наличия жалоб.

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