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В морских огурцах нашли соединение для борьбы с раком

Glycobiology: сахаристое соединение из морских огурцов поможет бороться с раком
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Shutterstock

Ученые из Университета Миссисипи нашли в морском огурце (Holothuria floridana) сахаросодержащее соединение, способное эффективно ингибировать фермент Sulf-2, который играет важную роль в развитии раковых опухолей. Результаты опубликованы в журнале Glycobiology.

Sulf-2 влияет на структуру гликозаминогликанов — сложных сахаров, покрывающих клетки. Они имеют решающее значение в том, как клетки «общаются» и как иммунитет отличает собственные компоненты от чужеродных. Раковые опухоли используют Sulf-2, чтобы изменить эти сигналы и быстрее расти.

«Гликаны функционируют как антенны, через которые клетки воспринимают сигналы из внешней среды, — поясняет ведущий автор исследования, доктор Марва Фарраг. — Изменения в этих структурах позволяют злокачественным клеткам избегать иммунного ответа и усиливать рост».

Сначала ученые провели компьютерное моделирование и выяснили, что молекула из морского огурца хорошо связывается с активным участком фермента Sulf-2. Затем они подтвердили это в лабораторных условиях: вещество эффективно подавляло работу фермента, не вызывая побочных эффектов.

«Обычно ингибиторы гликан-связывающих ферментов сопряжены с рисками, связанными с нарушением свертывания крови, — комментирует соавтор исследования Витор Помин. — Однако это соединение демонстрирует высокую селективность и безопасность».

Несмотря на перспективные результаты, практическое применение находится на раннем этапе. Основная трудность — ограниченность природного сырья и высокая стоимость синтеза сложных морских сахаров. В ближайших планах — разработка устойчивого способа получения вещества с помощью биоинженерии или органического синтеза.

Разработка препаратов на основе подобных соединений может предложить альтернативу классической химиотерапии: таргетный подход позволяет минимизировать повреждение здоровых тканей. Однако, по словам ученых, перед клиническим применением необходимо провести доклинические испытания на животных и оценку фармакокинетических характеристик.

Ранее ученые превратили токсин ядовитого гриба в лекарство от рака.

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