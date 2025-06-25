Названо растение, снижающее воспаление в организме

Глюкозинолаты в составе ростков брокколи положительно влияют на кишечную флору и снижают уровень воспаления в организме. К такому выводу пришли ученые Университета штата Мэн (США). Результаты исследования опубликованы на портале Electronic Theses and Dissertations (ETD).

Исследование включало анализ доклинических данных, метаанализов и диетологических вмешательств как на животных, так и на людях. В экспериментах на мышах, генетически предрасположенных к воспалительным заболеваниям кишечника, введение в рацион ростков брокколи увеличивало микробное разнообразие и снижало риск воспаления.

В параллельном исследовании взрослые добровольцы — как здоровые, так и с нарушениями пищеварения — ежедневно употребляли пропаренные ростки брокколи. После вмешательства у участников также положительные фиксировались изменения в составе микрофлоры кишечника. Однако реакция была индивидуальной: изменения зависели от исходного состояния органа. По словам ученых, это подчеркивает важность персонализированного подхода в питании.

«Мы также провели метаанализ данных микробиомов, чтобы понять, как западные модели питания и образ жизни влияют на бактерии, перерабатывающие глюкозинолаты», — отметила автор работы Лола Холкомб.

Глюкозинолаты — это органические соединения, встречающиеся в овощах с резким и терпким вкусом. Эти натуральные химические соединения помогают растениям защищаться от вредителей и болезней. В организме человека глюкозинолаты играют важную роль в адаптационных реакциях, поддержании здоровья клеток и органов. Также они обладают противовоспалительными свойствами.

Результаты показали, что у участников на стандартной диете (включающей как растительные, так и животные продукты) в кишечнике наблюдалось больше бактерий, способных расщеплять глюкозинолаты. Также были выявлены половые различия в усвоении этих веществ, возможно, связанные с гормональным фоном или образом жизни.

Ранее был раскрыт секрет «терпимости» иммунитета к кишечным микробам.