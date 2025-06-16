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Раскрыт секрет «терпимости» иммунитета к кишечным микробам

Immunity: раскрыта роль древнего белка STING в защите микробиоты кишечника
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Tomeu Viver

Исследователи из Медицинского колледжа Уэйлл Корнелл в США обнаружили, что белок STING, ранее известный как провоспалительный иммунный сенсор, играет ключевую роль в поддержании толерантности иммунной системы к бактериям, населяющим кишечник человека. Работа опубликована в журнале Immunity.

Согласно данным ученых, белок STING помогает особому виду иммунных клеток — врожденным лимфоидным клеткам третьего типа (ILC3) — взаимодействовать с регуляторными Т-клетками и предотвращать воспаление, которое может быть вызвано атакой иммунитета на «полезные» микробы. При умеренной активности STING иммунная система сохраняет толерантность, однако при ее усилении клетки ILC3 погибают, и защита микробиоты нарушается.

«Мы были удивлены: STING, который обычно активирует воспаление, в данном случае, наоборот, помогает его избежать, — рассказал руководитель исследования профессор Грегори Зонненберг. — Это открытие может стать основой для создания новых методов лечения воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона или язвенный колит».

Авторы провели эксперименты на мышах, а также изучили ткани пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. В обоих случаях было показано, что чрезмерная активация STING приводит к гибели ILC3 и нарушению иммунной толерантности.

По мнению ученых, в будущем возможно разработать препараты, которые будут мягко регулировать активность STING или восполнять потерянные клетки ILC3 — это может помочь контролировать воспаление и поддерживать здоровье кишечной микрофлоры.

Ранее был найден способ обнаружить опасные мутации, «спрятанные» в генах.

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