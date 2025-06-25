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Ученый рассказал, почему холодный душ может быть бесполезен в жару

Daily Mail: холодный душ в жару не снижает внутреннюю температуру тела
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Depositphotos

Холодный душ в жару способен освежить кожу, но не понижает внутреннюю температуру тела. Более того, в некоторых случаях он может даже препятствовать естественному охлаждению. Об этом Daily Mail рассказал профессор анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор.

По его словам, ключ к пониманию этого эффекта — в реакции сосудистой системы на холод. Когда тело перегревается, организм расширяет кровеносные сосуды, чтобы теплая кровь могла поступать ближе к поверхности кожи и отдавать тепло во внешнюю среду.

«Холодная вода вызывает сужение сосудов у поверхности кожи, — объяснил Тейлор. — В результате снижается приток крови к этим участкам, а значит, уменьшается и теплоотдача. Вы как бы запираете тепло внутри тела, особенно вокруг жизненно важных органов».

Ученый уточнил, что человек может ощущать прохладу после холодного душа, но в это время организм получает сигнал не охлаждаться, а сохранять тепло. Такой эффект, предупреждает профессор, может быть особенно нежелательным в условиях сильной жары, когда телу важно избавляться от избытка тепла.

Он добавил, что резкое воздействие холода может иметь и более серьезные последствия. Вода температурой 15  °C и ниже способна вызвать так называемый холодовой шок — резкое сужение сосудов и скачок артериального давления. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например ишемической болезнью сердца.

Тем не менее профессор подчеркнул, что такие реакции — редкость, и при принятии обычного холодного душа дома риск минимален. Но если цель — снижение именно внутренней температуры тела и качественное охлаждение, то холодный душ не является самым эффективным способом.

Ранее врач предупредил об опасности горячего душа.

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