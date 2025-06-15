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Врач предупредил об опасности горячего душа

Daily Mail: слишком горячий душ может вызвать обморок
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Depositphotos

Слишком горячий душ может представлять угрозу для здоровья, предупреждает немецкий врач Махъяр Маддахали. По его словам, высокая температура воды способна спровоцировать резкое снижение артериального давления, вызвать головокружение, а также нарушить защитные функции кожи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как объяснил специалист, под действием высокой температуры кровеносные сосуды кожи расширяются — так работает естественный механизм охлаждения тела. Однако в некоторых случаях такая реакция может привести к головокружению и даже обмороку.

«Обморок в душе особенно опасен из-за твердых поверхностей в ванной комнате, — отметил Маддахали. — Падение может обернуться серьезной травмой».

Чтобы снизить риски, врач советует снижать температуру воды, если появляется чувство слабости. Людям с хроническими заболеваниями или склонностью к головокружениям медик рекомендует использовать поручни, противоскользящие коврики и даже скамейки для душа. Дополнительную безопасность могут обеспечить носимые устройства с функцией экстренного сигнала в случае падения.

Однако, как подчеркивает врач, термический стресс — не единственная опасность. Горячая вода может ухудшить состояние кожи и волос, а также ослабить работу иммунной системы.

«Горячая вода смывает естественные увлажняющие вещества с поверхности кожи, вызывая сухость и раздражение. Также повреждаются волосы: регулярное воздействие высоких температур повышает ломкость волосяных стержней и снижает их способность сопротивляться повреждениям», — пояснил доктор Маддахали.

Кроме того, чрезмерно горячий душ может вызвать дисбаланс микробиома кожи — естественного слоя полезных бактерий, который играет важную роль в поддержании иммунитета. По мнению некоторых специалистов, его разрушение может ослабить способность организма эффективно реагировать на внешние угрозы.

Ранее врач рассказала, почему нельзя принимать душ после еды.

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