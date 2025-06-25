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Перечислены главные продукты для профилактики рака кишечника

Daily Mail: фисташки, темный шоколад и чечевица снижают риск рака кишечника
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SUNG MIN/Shutterstock/FOTODOM

Орехи, семена, малина, чечевица, темный шоколад, яблоки и хумус (нутовое пюре) богаты клетчаткой, которая снижает риск развития рака кишечника. Об этом изданию Daily Mail рассказал хирург-колопроктолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан.

Врач отметил, что клетчатка — растительные пищевые волокна — играет ключевую роль в профилактике колоректального рака. В частности, исследования показали, что клетчатка адсорбирует канцерогены, сокращает время прохождения каловых масс по кишечнику, снижает кислотность кишечной среды и изменяет обмен жирных кислот. По словам ученых, эти факторы подавляют опухолевый рост.

По словам доктора Раджана, взрослый человек должен потреблять 30 граммов клетчатки ежедневно.
«Чтобы восполнить эту норму, в день нужно съедать 50 г фисташек или миндаля, 80 г малины, 100 г замороженного горошка, 100 г хумуса, 50 г темного шоколада и 75 г чечевицы», – уточнил эксперт.

Врач добавил, что для эффективной профилактики рака клетчатка должна поступать в организм из разных источников. Он отметил, что при составлении рациона важно не забывать об овощах и фруктах, например — яблоках, авокадо и грушах.

«Комбинированный подход помогает насытить организм разными формами клетчатки, а также фитонутриентами и полифенолами», – заключил колопроктолог.

Ранее ученые выяснили, что недостаток бактерий в кишечнике приводит к слабоумию.

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