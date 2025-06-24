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Врач назвал первые признаки межпозвоночных грыж

Врач Симкин: скованность в пояснице может указывать на наличие грыж

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Боль в спине при наклоне и подъеме тяжестей может быть признаком развития межпозвонковой грыжи. Другим характерным симптомом заболевания является ощущение скованности в пояснице. Спина становится как будто «деревянной», из-за чего человек не может нормально прогнуться в поясничном отделе позвоночника. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Дискомфорт в спине появляется не только при резкой нагрузке, но и на фоне длительного нахождения в статичной позе. Ощущение может возникнуть, если долго стоять «внаклонку» или сидеть с согнутой спиной. Неслучайно на «одеревенение» в пояснице часто жалуются водители, которым приходится подолгу находиться в положении сидя. До определенного момента грыжа может вообще не давать о себе знать. Например, если она небольшого размера или располагается так, что не сдавливает нервы. Симптомы также могут отсутствовать на стадии протрузии — предшественницы грыжи, когда межпозвоночный диск уже растянут, но его желеобразное содержимое пока выпячивается не слишком сильно», — отметил доктор.

По его словам, обострение грыжи зачастую возникает внезапно. Человека может «заклинить» при обычном наклоне или любом неудачном резком движении.

«Первая помощь в этом случае должна быть направлена на устранение боли. Медикаментозную терапию назначает невролог. Стандартно она включает в себя обезболивающие препараты и витамины группы B. Позвоночнику необходимо дать покой: принять горизонтальное положение и ограничить нагрузки. Сидеть при обострении не рекомендую, а ходить допустимо и даже полезно, но с использованием подходящего поясничного корсета — он поможет разгрузить диски. Если ходить больно, то можно передвигаться на четвереньках. В идеале положение следует чередовать: немного полежать, немного подвигаться. Это поможет избежать застойных явлений в поясничной области и не дает отеку усилиться», — рассказал врач.

После того, как обострение пройдет — важно заняться непосредственно лечением и профилактикой. Сюда входит лечебная физкультура, иглорефлексотерапия, физиотерапевтические процедуры и остеопатическое лечение. Профилактика также должна включать организацию удобного, эргономичного рабочего места, а также правильные физические нагрузки. Дополнительно можно использовать поясничный корсет для снятия нагрузки на спину.

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