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Археологи раскрыли 11-тысячелетнюю историю одомашнивания авокадо

PNAS: человек начал выводить авокадо на территории Гондураса в каменном веке
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QAAFI/Dr. Lara Pretorius

Американские ученые из Техасского университета A&M и других институтов нашли в скальном убежище Эль-Гиганте в Гондурасе древнейшие свидетельства истории культивирования авокадо возрастом 11 тыс. лет. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Авокадо изначально эволюционировал как источник питания для гигантских ленивцев и мамонтов. После их вымирания люди начали отбирать плоды с более толстой кожурой и крупными размерами, что в итоге привело к появлению одомашненных сортов около 2000 лет назад.

«Удивительно, но авокадо в Гондурасе начали культивировать раньше, чем кукурузу, бобы и тыкву — основные культуры региона», — отметил доктор Хизер Такар из Техасского университета A&M, руководитель исследования.

Современная индустрия авокадо, оцениваемая в миллиарды долларов, почти полностью зависит от одного сорта — Хасс. Ученые предупреждают, что такая монокультурная зависимость делает отрасль уязвимой к болезням и климатическим изменениям.

Ранее ученые выяснили, что одомашнивание винограда заняло тысячи лет.

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