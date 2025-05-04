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На одомашнивание винограда ушли тысячи лет, выяснили ученые

PLOS One: итальянцы потратили тысячи лет на одомашнивание винограда
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Depositphotos

Выращивание винограда в Италии оказалось медленным и постепенным процессом, длившимся тысячи лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Монпелье (Франция). Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Несмотря на ключевую роль Италии в мировой винодельческой индустрии, где ежегодно производится около 26 миллиардов литров вина, ранее история виноградарства в западном Средиземноморье оставалась малоизученной. В новом исследовании команда проанализировала более 1700 виноградных косточек, найденных на 25 археологических памятниках Италии, охватывающих период от неолита до средневековья — около семи тысяч лет.

Ранние находки, датируемые периодом до 1000 года до н.э., свидетельствуют о том, что виноград в тот период собирался преимущественно в дикой природе: косточки имели форму и размер, характерные для дикого винограда. С началом первого тысячелетия до н.э. начались изменения — косточки стали напоминать современные одомашненные сорта, хотя степень окультуривания варьировалась от региона к региону. К VII веку нашей эры одомашненный виноград уже широко культивировался, а его семена почти не отличались от современных.

По мнению исследователей, виноградарство в Италии началось в позднем бронзовом веке, а одомашнивание происходило постепенно, вероятно, через скрещивание диких и культурных сортов. Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы более точно восстановить историю винограда в Средиземноморье.

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