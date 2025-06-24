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Американские ученые синтезировали вещество, убивающее раковые клетки

В США синтезировали вещество, ликвидирующее раковые клетки
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Freepik.com

Ученые Пенсильванского университета в США синтезировали убивающее раковые клетки соединение из токсичного грибка Aspergillus flavus. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

«‎После выделения нового класса молекул из связанного со смертями при раскопках древних гробниц токсичного грибка Aspergillus flavus исследователи модифицировали химические вещества и испытали их против клеток рака крови. Результат? Перспективное соединение, убивающее рак»‎, — сказано в сообщении.

Как установили американские специалисты, полученное соединение, вероятно, нарушает процесс деления раковых клеток. Однако это не сработало с клетками рака печени, легких и молочной железы.

Ученые планируют в будущем провести испытания препарата, основанного на соединении, на животных. Если они пройдут удачно, можно будет проводить клинические испытания на людях, сообщает университет.

До этого ученые из Швеции выявили слабое место самой агрессивной формы рака кожи — меланомы. Оказалось, что злокачественные клетки меланомы чрезмерно активизируют два ключевых процесса в митохондриях — клеточных «электростанциях». Блокировка этих процессов с помощью уже существующих препаратов эффективно уничтожает раковые клетки, не затрагивая при этом здоровые.

Ранее ученые нашли способ уничтожить самый опасный рак мочевого пузыря без операции.

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