Ученые нашли «ахиллесову пяту» самой агрессивной формы рака кожи

Ученые из Швеции выявили слабое место самой агрессивной формы рака кожи — меланомы. Оказалось, что злокачественные клетки меланомы чрезмерно активизируют два ключевых процесса в митохондриях — клеточных «электростанциях». Блокировка этих процессов с помощью уже существующих препаратов эффективно уничтожает раковые клетки, не затрагивая при этом здоровые. Работа опубликована в журнале Cancer.

Авторы исследования из Лундского университета проанализировали белковый состав 151 образца опухолевой и нормальной кожи. Они обнаружили, что наиболее опасные меланомы усиливают работу митохондриальных механизмов, отвечающих за синтез белков и выработку энергии из питательных веществ.

Блокировка этих процессов с помощью обычных антибиотиков (действующих на бактериальный синтез белка, схожий с митохондриальным) и ингибиторов энергетического обмена приводила к гибели опухолевых клеток. При этом здоровые клетки кожи практически не страдали.

«Меланома использует митохондрии как источник силы — и именно в этом ее уязвимость. Мы можем использовать уже существующие препараты, чтобы перекрыть этот путь и повысить эффективность терапии», — заявил руководитель работы доктор Йеованис Гиль.

Кроме того, исследователи предложили использовать митохондриальный белковый «отпечаток» как биомаркер — он поможет врачам определить, подойдет ли пациенту такая терапия.

По мнению авторов, это открытие не только приближает персонализированное лечение меланомы, но и может лечь в основу комбинированных стратегий терапии и для других устойчивых к лечению видов рака.

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