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Ученые опровергли миф о «царях-богах» в древней Ирландии

Antiquity: в Ирландии 5500 лет назад не правила кровосмесительная династия
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Depositphotos

Широко распространенная версия о том, что в древней Ирландии 5500 лет назад правила кровосмесительная династия, потерпела крах. Новое исследование археологов из Университетского колледжа Дублина поставило под сомнение выводы, сделанные на основе единственного фрагмента черепа, найденного в мегалитической гробнице Ньюгрейндж. Работа опубликована в журнале Antiquity.

Гробница Ньюгрейндж, построенная около пяти тысяч лет назад в долине Бойн, считается одним из старейших мегалитов Европы — старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Однако от оригинальных захоронений там сохранились лишь сильно фрагментированные останки пяти человек, найденные в ходе раскопок 1960-х годов.

Ранее считалось, что останки принадлежали мужчине, рожденному в результате близкородственного союза — предположительно, между братом и сестрой или родителем и ребенком. Это дало основание предположить, что он мог быть частью неолитической элиты — возможно, «богом-царем», по аналогии с древнеегипетскими фараонами.

Однако, как отмечают профессора Джессика Смит и Нил Карлин, никаких других доказательств инцеста или существования наследственной аристократии в неолитической Ирландии не найдено. Генетические связи между людьми, похороненными в других мегалитах, указывают максимум на дальнее родство — вроде троюродных братьев или прапрадедов.

«Мы знаем, что людей выбирали для захоронения в таких гробницах. Но по каким критериям — неизвестно. Это могли быть важные члены общины, шаманы, ремесленники или те, кто просто имел особую значимость для своего круга», — пояснил профессор Смит.

Кроме того, в то время тела редко хоронили в целом виде: их кремировали, расчленяли, переносили между поселениями. Это усложняет попытки интерпретировать социальный статус умерших по археологическим данным.

Авторы исследования считают, что прежние выводы о «династиях» опирались на неуместные параллели с иерархическими обществами — такими как Древний Египет — и игнорировали возможные случаи инцеста в некоролевских или даже полностью равноправных сообществах.

«Один-единственный случай кровосмесительного происхождения — слишком шаткое основание, чтобы на нем выстраивать теории о правящей династии», — подчеркнул профессор Карлин.

Ученые призывают отказаться от романтизированных образов «царей неолита» и больше внимания уделять коллективной организации и культурной значимости построек тех времен. По их мнению, такие памятники создавались усилиями общин и были символами совместной деятельности, а не частной власти.

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