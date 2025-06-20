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В Перу рабочие нашли мумию подростка возрастом более тысячи лет

AFP: в Перу обнаружили мумию возрастом около тысячи лет при прокладке труб
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South Tyrol Museum of Archaeology

Рабочие газовой компании Calidda обнаружили мумию возрастом около тысячи лет при прокладке труб в столице Перу Лиме. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

На глубине 50 сантиметров они наткнулись на ствол дерева гуаранго — он использовался в древности как могильный маркер. На глубине 1,2 метра археологи извлекли мумию подростка в возрасте от 10 до 15 лет. Как уточнил научный координатор компании Хесус (признан в РФ иностранным агентом) Бахамонде, захоронение и сопровождающие его предметы относятся к периоду между 1000 и 1200 годами и принадлежат культуре чанкай, существовавшей на территории Лимы до инков.

Останки находились в сидячем положении с согнутыми руками и ногами и были обернуты в погребальную ткань. Внутри также лежали тыквы-калабасы, а рядом — керамические сосуды, украшенные геометрическими орнаментами и изображениями рыбаков.

Находку сделали в районе Пуэнте-Пьедра на севере Лимы. В Перу компании, ведущие земляные работы, обязаны привлекать археологов из-за высокой вероятности наткнуться на памятники древности. С 2004 года Calidda зарегистрировала более 2200 археологических находок.

Ранее ученые выяснили, что космос виноват в исчезновении неандертальцев.

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