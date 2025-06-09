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Ученые раскрыли новый механизм действия самого популярного в мире обезболивающего

PNAS: парацетамол блокирует болевые сигналы в периферических нервах
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Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме совершили прорыв в понимании механизма действия одного из самых популярных обезболивающих в мире — парацетамола. Оказалось, что лекарство действует не только на головной и спинной мозг, но и на периферические нервы. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда обнаружила, что активный метаболит парацетамола AM404 вырабатывается прямо в нервных окончаниях, воспринимающих боль. Это вещество воздействует на специфические натриевые каналы в нейронах, ответственные за передачу болевых сигналов, предотвращая их распространение еще до того, как они достигнут мозга.

«Это первый случай, когда нам удалось доказать, что AM404 действует непосредственно на периферические нервы. Это открытие полностью меняет наше представление о том, как парацетамол борется с болью», — отметили авторы работы.

Особую ценность открытию придает тот факт, что выявленный механизм воздействия позволяет блокировать только болевые сигналы, не вызывая онемения или мышечной слабости, характерных для традиционных анестетиков.

Это открывает перспективы для разработки нового поколения обезболивающих препаратов с более целенаправленным действием и меньшим количеством побочных эффектов.

Ранее стало известно, что парацетамол может стать причиной мужского бесплодия.

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