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Назван анализ крови, способный «предсказать» прогрессирование деменции

A&D: тест на резистентность к инсулину может предсказать прогрессирование деменции
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Неврологи из Университета Брешии (Италия) обнаружили, что на ранней стадии болезни Альцгеймера высокий уровень инсулинорезистентности может в четыре раза увеличить риск быстрого снижения когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

В исследовании приняли участие 315 человек с легкими когнитивными нарушениями, не страдающих диабетом. Все добровольцы прошли оценку инсулинорезистентности по индексу триглицеридов и глюкозы (TyG) и находились под наблюдением в течение трех лет.

Инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки организма перестают реагировать на инсулин — становятся к нему резистентными (устойчивыми). Инсулин при этом не может перенести глюкозу внутрь клеток и она накапливается в крови.

Результаты показали, что у людей с болезнью Альцгеймера и самыми высокими показателями резистентности к инсулину состояние мозга ухудшалось заметно быстрее, чем у тех, чьи значения были ниже. В группе без подтвержденной болезни Альцгеймера такой зависимости не выявлено.

По словам ведущего автора исследования, доктора Бьянки Гумины, именно это наблюдение может помочь врачам точнее прогнозировать темпы прогрессирования болезни.

«После постановки диагноза «легкое когнитивное расстройство» родственники пациентов всегда спрашивают, как быстро оно будет развиваться. Наши данные показывают, что простой лабораторный показатель может стать полезным прогностическим инструментом», — уточнила ученая.

Считается, что при болезни Альцгеймера инсулинорезистентность мешает нейронам усваивать глюкозу, способствует воспалению, нарушает работу гематоэнцефалического барьера и ускоряет накопление токсичного белка амилоида в мозге.

«Мы были удивлены тем, что эффект наблюдался только при болезни Альцгеймера», — добавила доктор Гумина. — «Это указывает на особую чувствительность мозга к метаболическому стрессу именно на ранней стадии заболевания, когда вмешательство еще может повлиять на его дальнейший ход».

Ранее были названы профессии, у которых выше риск развития деменции после выхода на пенсию.

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