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Ученые нашли неожиданного союзника в борьбе с вездесущим микропластиком

JCCO: без волонтеров контроль за загрязнением океанов пластиком может ухудшится
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Единый волонтерский центр Мурманской области/«Чистая Арктика»

Американские ученые из Портсмутского университета выяснили, что энтузиасты-любители могут внести ценный вклад в изучение проблемы пластикового загрязнения побережий. Анализ показал, что общественные инициативы дают важную информацию для дальнейших изысканий. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Coastal Conservation (JCCO).

Специалисты сравнили три способа мониторинга пластикового загрязнения: научный протокол Европейской морской стратегии и две методики, разработанные для гражданских исследователей — Big Microplastic Survey (BMS) и Australian Microplastic Assessment Project (AMAP).

Оказалось, что каждый метод имеет свои преимущества. Например, подход BMS чаще обнаруживает больше частиц пластика, AMAP проще в применении для волонтеров, а европейский протокол обеспечивает наибольшую точность при наличии лабораторного оборудования.

Ученые подчеркнули, что проблема пластикового загрязнения приобретает глобальные масштабы — ежегодно в океаны попадает от 5 до 13 млн тонн пластиковых отходов. Особую опасность представляют мелкие частицы, которые могут попадать в организм морских обитателей и далее — в пищевую цепочку человека.

Авторы статьи считают, что не стоит требовать от волонтеров строгого следования единому стандарту, так как условия на разных побережьях сильно отличаются. Вместо этого важно разрабатывать способы сопоставления данных, полученных разными методами.

Ранее ученые выяснили, что стеклянные бутылки значительно превосходят пластиковые аналоги по содержанию микропластика.

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