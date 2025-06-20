Названа неожиданная опасность стеклянных бутылок

Французское агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSES) обнаружило, что вода, газировка, пиво и вино, разлитые в стеклянные бутылки, содержат в пять–пятьдесят раз больше микропластика, чем те же напитки в пластиковых бутылках или жестяных банках.Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Директор исследований ANSES Гийом Дюфло сообщил, что ученые изучали популярные напитки, продаваемые во Франции. Их цель было выяснить, как тип упаковки влияет на уровень микропластика. Выяснилось, что в среднем в литре напитка из стеклянной бутылки содержится около 100 частиц микропластика.

«Мы ожидали обратного», — призналась аспирантка Иселин Шаиб, проводившая исследование. По ее словам, оказалось, что частицы микропластика совпадают по форме, цвету и составу с краской на наружной стороне крышек стеклянных бутылок. Вероятно, при хранении крышки соприкасаются и трутся друг о друга, создавая незаметные царапины, через которые и высвобождаются микрочастицы.

При этом в питьевой воде уровень микропластика оказался относительно низким во всех типах тары — от 4,5 частиц на литр в стеклянных бутылках до 1,6 в пластиковых. Вино тоже показало минимальные значения, даже в стекле. Причины этой особенности пока не ясны.

Для напитков, таких как газировка и пиво, уровень оказался выше: от 30 до 60 частиц на литр. Несмотря на это, по словам ANSES, пока невозможно сказать, представляют ли такие значения угрозу для здоровья человека — порог токсичности для микропластика не установлен.

Тем не менее агентство предлагает производителям улучшить методы очистки крышек: продувка воздухом с последующим ополаскиванием водой и спиртом позволяет снизить загрязнение на 60%.

Ранее был разработан метод получения биотоплива с помощью грибов.