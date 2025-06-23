проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Названы профессии, у которых выше риск развития деменции после выхода на пенсию

Врач Ильницкий: педагоги и айтишники на пенсии имеют более высокий риск деменции

close
Shutterstock

Специалисты, чья работа требует постоянной сосредоточенности — хирурги, программисты, педагоги, после выхода на пенсию могут столкнуться с повышенным риском снижения когнитивных способностей, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, гериатр и эксперт социального проекта Деменция.net Андрей Ильницкий.

«Во время работы их мозг всегда остается в тонусе и это тренирует когнитивные функции. Но резкий переход к пассивному образу жизни после выхода на пенсию может привести к стремительному ухудшению этих способностей», – предупредил врач.

Он призывает таких людей продолжать интеллектуальную деятельность даже после завершения карьеры.

«Стресс — еще один фактор риска для тех, кто работает в условиях повышенной концентрации внимания. Поэтому важны общее «антистрессовые» меры — спорт, правильное питание, полноценный сон. Важно не замещать полезные меры вредными — например, алкоголем. «После долгожданного эффекта расслабления от алкоголя активизируются негативные процессы, увеличивается уровень кортизола, гормона стресса, и стресс, наоборот, увеличивается», – объяснил эксперт.

При этом, вопреки распространенному мнению, монотонная однообразная работа не влияет напрямую на когнитивное здоровье.

«Проблема не в повторяющихся движениях, а в гиподинамии, отсутствии физической активности. При сидячей работе он рекомендует каждые два часа выделять 10-минутные перерывы для легкой разминки. Даже обычная ходьба или растяжка снижают риски, связанные с гиподинамией», — добавил врач.

Ранее были названы пять самых опасных видов рака в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами